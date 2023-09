Rompono finestrino di un'auto per rubare una borsa,arrestati

Avrebbero infranto il vetro del finestrino di un'auto per impossessarsi della borsa di una donna contenente effetti personali ed un importo complessivo di 40 euro. Due persone, di 53 e 38 anni, entrambi con precedenti, sono stati arrestati in flagranza di reato e posti ai domiciliari dai carabinieri con l'accusa di furto.Il fatto è accaduto nel centro storico di Cosenza.

La refurtiva, dopo essere stata recuperata dai militari della stazione di Cosenza centro impegnati in un servizio di controllo del territori, è stata restituita alla legittima proprietaria, una donna di 35 anni di Montalto Uffugo.



