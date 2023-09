Tenta truffa ad anziano, vittima chiama Cc che lo denunciano

Un giovane di 20 anni, originario di Napoli, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri dopo che aveva tentato di truffare un pensionato di 81 anni, che, intuendo di essere vittima di un raggiro, si é rivolto all'Arma facendo intervenire i militari. È accaduto a Montalto Uffugo, nel Cosentino.

Secondo la ricostruzione fornita dai carabinieri, l'anziano ha ricevuto una telefonata con la quale due persone, qualificatesi una come avvocato e l'altra come maresciallo dei carabinieri, gli comunicavano che il figlio era in stato di fermo perché aveva investito con la propria auto un bambino. E che per risolvere la questione occorrevano duemila euro.

Poco dopo in casa dell'anziano si è presentata una persona che si è qualificata come un collaboratore del fantomatico avvocato, riferendo di avere ricevuto l'incarico di ritirare la somma richiesta. L'anziano, insospettito da quanto stava accadendo, ha preso tempo ed è uscito con la scusa che si sarebbe dovuto dovuto procurare il denaro richiesto. In realtà il pensionato ne ha approfittato per recarsi nella caserma dei carabinieri e denunciare quanto stava accadendo.

I militari sono subito intervenuti rintracciando il giovane che si era presentato a casa dell'anziano e che nel frattempo aveva tentato di farsi alla fuga, provvedendo poi a denunciarlo alla Procura della Repubblica di Cosenza.



