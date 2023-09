Volley:successo per "Beach protour futeres" a Corigliano Rossano

Il "Beach ProTour Futures", tenutosi sul lungomare di Schiavonea dal 31 agosto al 3 settembre, il primo evento sportivo di caratura internazionale organizzato a Corigliano-Rossano, ha registrato un successo su tutti fronti, mostrando la capacità della città di organizzare manifestazioni di alto livello.

Complimenti al lavoro fatto sono arrivate dagli atleti in campo, entusiasti dell'accoglienza, dai servizi e dalla bellezza della città; dalla Federazione italiana pallavolo, dagli organizzatori e dal pubblico .

La terza edizione "Futures" italiano ha ospitato 60 squadre, 28 maschili e 22 femminili, provenienti da 21 Paesi di tutto il mondo.

La manifestazione ha regalato la medaglia d'oro agli azzurri Tobia Marchetto e Jakob Windisch, che hanno superato in finale per 2-1 gli israeliani Elazar e Cuzmiciov. Medaglia di bronzo per gli azzurri Gianluca Dal Corso e Marko Viscovich, che nella finale per il terzo e quarto posto hanno battuto per 2-0 gli ungheresi Hajos e Streli.

Nel tabellone femminile si è concluso con una medaglia di bronzo il percorso di Rachele Mancinelli e Aurora Mattavelli, che, dopo essere state superate in semifinale dalle finlandesi Sinisalo e Parkkinen, hanno battuto nella "finalina" con un secco 2-0 le ceche Dvornikova e Pospisilova.

"Ciò che ci rende più orgogliosi - ha commentato il sindaco, Flavio Stasi - è che anche in questo caso l'Amministrazione comunale ha osato organizzare un evento importante e la città si è dimostrata ancora una volta all'altezza, con commenti positivi da parte di tutti gli organismi federali che si occupano di questo genere di eventi in tutto il mondo, ed anche da parte degli atleti. È stata un'altra occasione per far conoscere la nostra città a centinaia di persone da ogni continente che sono andate via con un bel ricordo di Corigliano-Rossano e della Calabria. Uno spot positivo per la nostra terra. Sono felice, inoltre, per la nostra comunità, che ha avuto la possibilità di vedere eventi che si è abituati a guardare solo in televisione.

Ho condiviso con centinaia di cittadini l'emozione di vedere le partite dagli spalti ed è chiaro che lavoreremo per altri eventi di questo tipo, anche più importanti, perché la nostra città lo merita".



