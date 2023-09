Droga, tre nuove coltivazioni sequestrate nel Lametino

Tre coltivazioni di canapa indiana, per un numero complessivo di 266 piante, sono state scoperte e sequestrata dai finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro nella zona boschiva di località Mitoio a Lamezia Terme.

In particolare, a seguito di ricognizioni effettuate dalla Sezione aerea della Guardia di Finanza di Lamezia Terme a bordo degli elicotteri in dotazione, è stata segnalata ai militari del Gruppo impegnati sul terreno la presenza di piante sospette in varie aree della località montana. Giunti sul posto e dopo avere effettuato le perlustrazioni nelle aree indicate, rese difficoltose dall'orografia e dalla fitta vegetazione, i finanzieri hanno individuato le piantagioni irrigate con l'ausilio di sofisticati impianti regolati da temporizzatori elettronici.

Dopo la campionatura per le successive analisi di laboratorio si è proceduto, previa autorizzazione della Procura di Lamezia Terme, alla distruzione degli arbusti rimanenti. La sostanza stupefacente che si sarebbe potuto ricavare dalle piante sequestrate avrebbe fruttato circa 200 mila euro.



