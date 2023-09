Danno fuoco a sterpaglie vicino stazione e abitazioni, 2 arresti

Hanno dato fuoco ad alcune sterpaglie, nei pressi della stazione ferroviaria di Squillace, in provincia di Catanzaro, ma sono stati sorpresi in flagranza dai carabinieri. Due persone, una coppia di anziani, sono state arrestate e poste ai domiciliari con l'accusa di incendio doloso.

I militari, avvisati da diversi cittadini che avevano segnalato la presenza dei due intenti ad appiccare il fuoco alla vegetazione sono subito intervenuti e hanno fermato la coppia che, sottoposta a perquisizione, è stata trovata in possesso di 2 accendini, posti sotto sequestro.

Le fiamme, che intanto avevano interessato circa 100 metri quadrati di terreno, sono state domate dai Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro allertati in precedenza dai carabinieri. La tempestività degli interventi ha evitato interruzioni della circolazione e altre problematiche sia per le infrastrutture ferroviarie e sia per le abitazioni della zona.



