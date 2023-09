Cosenza, si è dimesso l'assessore comunale al Bilancio

Francesco Giordano si è dimesso da assessore al Bilancio del Comune di Cosenza. La decisione è stata comunicata tramite una pec indirizzata al sindaco Franz Caruso e alla segretaria generale Virginia Milano.

Sulla decisione di Giordano, secondo quanto si è appreso, peserebbero principalmente motivazioni personali, tanto che da tempo l'ormai ex assessore al Bilancio stava valutando l'idea di un passo indietro.

"Capisco le difficoltà dell'assessore Giordano, professionista giovane e preparatissimo - ha dichiarato il sindaco Franz Caruso - che ho avuto modo di apprezzare nell'ultimo anno, ma le sue vicissitudini familiari l'hanno portato a questo. Speravo solo si facesse in un tempo diverso perché siamo in fase di arrivo per l'approvazione del bilancio".

Su nome e profilo del sostituto di Giordano il primo cittadino assicura che "sarà nominata sempre una figura tecnica".



