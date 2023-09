A Reggio Calabria 350 migranti provenienti da Lampedusa

È arrivata a Reggio Calabria nave "Dattilo" della Guardia costiera con a bordo 597 migranti provenienti dall'hotspot di Lampedusa. La nave ha attraccato sul molo di ponente della città dello Stretto dove è appena iniziato lo sbarco.

Complessivamente sono 350 i migranti, prevalentemente provenienti dall'area subsahariana, che scenderanno a Reggio Calabria mentre gli altri 247, ultimato lo sbarco, verranno accompagnati nel porto di Messina.

I 350 migranti che si fermeranno in Calabria, verranno trasferiti in un primo momento a Gallico, nella periferia nord di Reggio, dove la prefettura, che sta coordinando le operazioni, ha allestito un centro di prima accoglienza. Subito dopo verranno trasferiti nelle altre regioni in base al riparto stabilito dal ministero dell'Interno.



