A Capo Vaticano torna il festival dedicato a Giuseppe Berto

Memoria, attualità, letteratura, cinema, confronto e convivialità. È l'ottava edizione di Estate a Casa Berto, il festival diretto da Antonia Berto e Marco Mottolese che apre ogni anno, a Capo Vaticano, le porte della dimora calabrese dello scrittore Giuseppe Berto, in programma dal 7 al 10 settembre. "Ricordare ogni estate il nome dell'autore del Male oscuro per ipotizzare nuovi orizzonti, segnare nuove rotte sul territorio coinvolgendo artisti, scrittori, cineasti e giornalisti - dicono Berto e Mottolese - è la linea che seguiamo da otto anni celebrando, in un luogo mitologico quale Capo Vaticano, le intuizioni di Berto, la sua rivoluzione letteraria, e coinvolgendo una comunità che riesce sempre a dare qualcosa di speciale in questo che noi chiamiamo family festival, perché lo spettacolo non è solo sul palco ma nella magia della terra che ci ospita e nella convivialità spontanea e sincera tra chi fa spettacolo e chi assiste". Quattro giorni a picco sulla Costa degli Dei con vista su Stromboli e le isole Eolie, nel giardino della tenuta dove Berto costruì il suo buen retiro e dove si trova la casa in cui, in due mesi, scrisse Il male oscuro, capolavoro del secondo novecento italiano. Presenti, quest'anno, tra gli altri: Emanuele Trevi, Premio Strega 2021, Giancarlo Loquenzi, conduttore di Zapping, Anna Ammirati, attrice, Rodrigo D'Erasmo, musicista, Valeria Montebello, podcaster e giornalista innovativa, Domenico Pinelli, attore, Luca Lucini, regista, Anna Mallamo, Nick Ceramella e Raffaele Gaetano.

"Da anni - afferma Nicola Tripodi, sindaco di Ricadi - il festival propone il meglio della letteratura, del cinema e del giornalismo nel panorama italiano e non solo. Nei circa 40 chilometri in cui si estende la Costa degli Dei, Ricadi rimane un fiore all'occhiello grazie a iniziative come questa, che non puntano solo al fascino naturalistico di un luogo, ma che attraverso un programma d'eccellenza diventa fucina di cultura e idee". Le porte della casa-museo di Giuseppe Berto si apriranno il 7 settembre per il primo appuntamento. Ad inaugurare l'VIII edizione sarà Emanuele Trevi che presenterà il suo nuovo libro La casa del mago, edito da Ponte alle Grazie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA