Scontro tra due auto in A2, 5 feriti, grave una bambina

Cinque persone, tra le quali una bambina di 7 anni, sono rimase ferite in un incidente avvenuto in una galleria sull'autostrada A2 "del Mediterraneo" in direzione sud, poco prima dello svincolo di Scilla, nel reggino.

Lo scontro ha coinvolto due vetture che procedevano nella stessa direzione, una delle uali, una Fiat Punto, si è rovesciata.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia stradale ed medici del 118. Si è fermata anche un'ambulanza del 118 di Vibo Valentia che era diretta a Reggio Calabria per un trasferimento di un degente.

Visto l'incidente l'equipaggio si è fermato per prestare soccorso.

Per soccorrere la bambina, che risulta essere la più grave, è intervenuta l'eliambulanza che ha trasportato la piccola al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.



