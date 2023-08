Incendio a Crotone, in fiamme deposito mezzi agricoli e vernici

Un incendio di vegetazione alimentato dal forte vento che soffia sulla zona e dalle alte temperature delle ultime ore si è propagato a Crotone anche all'interno di un deposito di mezzi agricoli, vernici e solventi. Il fatto è avvenuto nella zona nord della città, in località Papaniciaro dove ci sono degli insediamenti industriali.

Sul posto sono intervenuti trenta vigili del fuoco con una decina di automezzi che sono al lavoro da alcune ore nel tentativo di avere la meglio sul rogo. Le squadre presenti sono schierate a difesa di altre strutture industriali che si trovano nella stessa area. Oltre alle fiamme alte c'è anche il fumo denso che si sta sprigionando creando disagi alle persone e difficoltà per gli operatori presenti. È stato chiuso, a causa del rogo, anche il cavalcavia nord per l'accesso a Crotone dalla strada statale 106.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA