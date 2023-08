In fiamme imbarcazione in Calabria, non ci sono feriti

Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti ha distrutto, nella notte, un'imbarcazione da diporto ormeggiata da alcuni mesi nel porto di Badolato, sulla costa ionica catanzarese. Non ci sono feriti perché quando è scoppiato il rogo il natante era deserto.

Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato e della sede centrale di Catanzaro. Numerose sono state le segnalazioni giunte alla sala operativa del comando provinciale dagli abitanti della zona.

L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme hanno riguardato solo l'imbarcazione ormeggiata a distanza dagli altri natanti presenti nel porto ragione per la quale le fiamme molto alte non si sono propagate alle altre barche presenti nel porto.

Accertamenti in corso pedr risalire all'origine del rogo e, al momento, nessuna ipotesi viene esclusa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA