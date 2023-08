Bambino ferito dalla fiocina di un sub in Calabria, è grave

Un bambino di nove anni è rimasto ferito in modo grave dalla fiocina di un fucile da sub mentre giocava in spiaggia in località Sant'Irene sul litorale di Corigliano Rossano. Il bimbo è stato soccorso immediatamente sul posto dal personale del 118 che poi ha deciso il trasferimento in eliambulanza nell'ospedale di Cosenza. Le condizioni sono gravi, ma secondo quanto si è appreso non è in pericolo di vita.

La Polizia sta ricostruendo l'accaduto per accertare se il bambino si sia ferito giocando con il fucile lasciato sulla spiaggia o se vi siano eventuali responsabilità di terzi.





