Scoperta piantagione di canapa indiana a Lamezia Terme

Una piantagione estesa su circa 1.600 metri quadrati e costituita da 1.200 arbusti dell'altezza compresa tra i 160 e i 250 centrimetri, è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri in un'area demaniale nella zona di località Acquadauzano, nel territorio di Lamezia Terme.

I militari della stazione di Sambiase, assieme ai colleghi dello Squadrone Cacciatori di Calabria e con l'ausilio di un elicottero dell'Ottavo nucleo di Vibo Valentia, dopo avere notato durante alcuni rastrellamenti lungo aree impervie e boschive alcuni "indicatori", come ostacoli e fili d'inciampo, piazzati dai responsabili delle coltivazioni per verificare un eventuale passaggio di persone, hanno localizzato la coltivazione di cannabis Indica, dislocata su più terrazzamenti, nascosta tra la fitta vegetazione e irrigata mediante sistemi temporizzati che attingevano l'acqua da un vicino serbatoio.

L'intervento, che si è svolto in una fase di maturazione vegetativa prossima alla raccolta delle piante, ha permesso di evitare che la sostanza stupefacente ricavabile fosse posta in vendita sul mercato della droga consentendo un illecito profitto pari a oltre 800 mila euro. I carabinieri, su disposizione della Procura di Lamezia Terme, hanno proceduto alla distruzione in loco delle piante. hanno Indagini in corso per risalire ai responsabili della coltivazione illecita.



