Presentata la nuova giunta comunale di Vibo Valentia

Il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo ha presentato la nuova composizione della Giunta comunale. I nuovi assessori che entrano a fare parte dell'esecutivo, riportandolo a nove elementi, sono Antonello Fuscà (Porto), Giusi Fanelli (Cultura e Turismo), Lillo Scionti (Politiche sociali) che si aggiungono a Katia Franzè alla quale erano state assegnate precedentemente le deleghe ad Affari generali e Decoro e Verde pubblico. "Mi sono rivolta alle energie migliori della nostra comunità - ha detto Limardo presentando la nuova giunta comunale - e sono certa di avere individuato dei professionisti in grado di realizzare e portare a compimenti gli obiettivi di questa amministrazione. I nuovi assessori rappresentano egregiamente il mondo vibonese e il rispettivo mondo di riferimento".

"Sono persone di mia assoluta fiducia - ha aggiunto Limardo - e che ringrazio per avere accettato un compito gravoso, si tratta di portare a compimento tutta una serie di procedimenti avviati e che devono essere sbrogliati e per i quali è necessaria competenza ed energia, voglia e professionalità, senso di comunità ed entusiasmo del fare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA