Favorirono latitanza boss 'ndrangheta, otto arresti

La Squadra mobile di Reggio Calabria ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di otto persone, tra delle quali già detenute, accusate di avere favorito la latitanza del boss della 'ndrangheta Domenico Crea, capo dell'omonima cosca di Rizziconi della 'ndrangheta. Il provvedimento é stato emesso dal Gip distrettuale di Reggio Calabria su richiesta della Dda. I reati contestati agli arrestati sono associazione per delinquere di tipo mafioso, favoreggiamento personale e procurata inosservanza della pena. Per quest'ultimo reato e per favoreggiamento personale sono indagate altre sette persone.



