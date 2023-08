+++ ANSA CALABRIA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 18.00 +++

.

FAVORIRONO LATITANZA BOSS 'NDRANGHETA, OTTO ARRESTI ORDINANZA CUSTODIA ESEGUITA DA SQUADRA MOBILE REGGIO CALABRIA La Squadra mobile di Reggio Calabria ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di otto persone, tra delle quali già detenute, accusate di avere favorito la latitanza del boss della 'ndrangheta Domenico Crea, capo dell'omonima cosca di Rizziconi della 'ndrangheta. Il provvedimento é stato emesso dal Gip distrettuale di Reggio Calabria su richiesta della Dda. I reati contestati agli arrestati sono associazione per delinquere di tipo mafioso, favoreggiamento personale e procurata inosservanza della pena. Per quest'ultimo reato e per favoreggiamento personale sono indagate altre sette persone.

MORTO PROFITI:FANTOZZI,'ONORARNE MEMORIA CON RISANAMENTO SANITÀ' 'GRAVE PERDITA PER CHI CREDE IN VALORE UNIVERSALISTICO SETTORE' "Ho avuto modo di lavorare con Pino Profiti e, fuori da qualsiasi retorica di circostanza, posso dire che ho conosciuto un uomo caparbio, profondamente convinto di tutto ciò che faceva. Abbiamo un solo modo però per onorare la sua memoria, camminare nel solco di risanamento della sanità, solco tracciato dal presidente Occhiuto e che Pino Profiti ha contributo di certo a rendere, con il suo impegno e dedizione, più percorribile". Lo afferma, in una nota, Iole Fantozzi, direttore generale del Dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria.

REGIONE, DA FONDI UE RISORSE PER 43 MILIONI DI EURO A 94 COMUNI DELIBERATI DALLA GIUNTA PER AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA "A seguito della ricognizione dei progetti immediatamente cantierabili, e che dunque potranno concludersi entro il 31 dicembre 2023, la Giunta regionale della Calabria, nella riunione di ieri, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, ha deliberato lo stanziamento di 43 milioni di euro di fondi Por Fesr Fse 2014-2020 per 94 comuni". Lo rende noto un comunicato del portavoce del presidente della Regione.

QUATTRO ARRESTI PER IL TENTATO OMICIDIO DI UN IMPRENDITORE EPISODIO ACCADDE NEL 2017 A CORIGLIANO ROSSANO I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di quattro persone, due delle quali già detenute, con l'accusa di essere responsabili del tentato omicidio dell'imprenditore Pasquale inzitari, di 63 anni, originario di Rizziconi, nel Reggino, avvenuto nel luglio del 2017 a Corigliano Rossano, nel Cosentino. Gli arresti sono stati fatti dai militari del Reparto territoriale di Corigliano Rossano. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Gip distrettuale di Catanzaro su richiesta della Dda.

'NDRANGHETA: SEQUESTRATI BENI PER 2 MILIONI A COMMERCIALISTA PROVVEDIMENTO ESEGUITO DALLA GUARDIA DI FINANZA Beni per due milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza ad un commercialista di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), Giuseppe Errigo, di 60 anni, perché accusato di essere stato al servizio della cosca Iamonte.della 'ndrangheta. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, presieduta da Natina Pratticò,, su richiesta del procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri e dell'aggiunto Stefano Musolino.

A CACCIARI IL PREMIO CACCURI PER PARADISO E NAUFRAGIO SECONDI A PARI MERITO I SAGGI DI RAVERA,TORTORA E VENEZIANI Massimo Cacciari, con il suo Paradiso e Naufragio, edito da Einaudi, si è aggiudicato la XII edizione del del Premio Letterario Caccuri per la sezione saggistica. Al secondo posto, a pari merito, gli altri tre titoli finalisti: Age Pride. Per liberarci dai pregiudizi sull'età di Lidia Ravera (Einaudi), Testa alta, e avanti di Gaia Tortora (Mondadori) e Scontenti.

Perché non ci piace il mondo in cui viviamo di Marcello Veneziani (Marsilio).



