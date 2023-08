Inizia a Monasterace il meeting "Food For Diplomacy 2023"

Si alza il sipario stasera a Monasterace sul meeting delle relazioni internazionali "Food For Diplomacy 2023". La cerimonia di apertura dell'iniziativa, che si concluderà domenica prossima, 13 agosto, si svolgerà nel Museo archeologico dell'Antica Kaulonia dove, alle 21.30, interverranno il sindaco di Monasterace, Cesare Deleo; il presidente della Vitale Onlus, Roberto Vitale; il presidente dell'Associazione culturale La Pigna, Andrea Daqua; la direttrice del Museo e Parco dell'Antica Kaulonia, Elisa Nisticò, ed il presidente del consiglio d'amministrazione della società consortile "Flag Jonio 2", Ernesto Alecci, i quali si confronteranno sui temi del mare e dell'archeologia "quali elementi di una nuova cultura dello sviluppo turistico sostenibile e responsabile".

"Monasterace - é detto in un comunicato - è una delle poche località calabresi ad avere due origini, quella magno greca e quella medioevale. Una particolarità che ha spinto la Vitale Onlus, ideatrice e promotrice del meeting in partnership con il Comune di Monasterace, il Museo e Parco Archeologico dell'Antica Kaulonia e l'associazione culturale La Pigna, a sceglierla come sede dell'evento. Domani si parlerà di clima, guerre, oceano e lotta alla fame nel mondo, nonché del cibo quale strumento per lo sviluppo del territorio e delle relazioni internazionali".

Tra i relatori ci saranno Roberta Canino, coltivatrice di avocado; Giacomo Pietro Crinò, consigliere regionale della Calabria; Francesco Macrì, presidente del Gal Terre Locridee; Stefano Rocca, presidente di "Frutti Tropicali Sibari"; Mounir Ghribi, direttore dello "Jean Monnet Centre of Excellence Sustainable Blue Economy"; Marco Di Liddo, direttore del Centro studi internazionali (Cesi); Giulia Gennari, ricercatrice dell'Accademia mondiale delle Scienze; Damir Murcovic, presidente delle Camere di Commercio dell'Europa Centrale, e Paola Del Negro, direttrice generale dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale.



