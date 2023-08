Si era perso nella zona del Santuario di Polsi, trovato 39enne

Era uscito ieri da casa per recarsi a piedi al Santuario della Madonna della Montagna di Polsi ma di lui nel pomeriggio si erano perse le tracce. E' stato trovato dai tecnici della Stazione alpina Aspromonte del Cnsas Calabria e da un vigile del fuoco, un 39enne che dalla mattinata di ieri risultava disperso nella zona di Montalto in area Parco nazionale dell'Aspromonte nel territorio di San Luca.

Dalle 16 di ieri, quando aveva contattato i familiari per dire loro di essersi smarrito nei pressi di Montalto, dell'uomo non si era saputo più nulla.

Scattato l'allarme, nella serata di ieri, erano partite le ricerche da parte dei tecnici della Stazione alpina aspromonte del Soccorso alpino e speleologico Calabria. Dalla mattinata le attenzioni si sono concentrate in un'area molto impervia, a Passo della Sibilla, dove il trentanovenne è stato ritrovato in buone condizioni. Impegnati nelle attività di setaccio anche i vigili del fuoco di Reggio Calabria e i carabinieri e i carabinieri forestali delle Stazioni di Bagaladi, San Luca, Oppido, Delianuova e Bianco. Il trentanovenne è stato recuperato e portato nella Guardia medica di Gambarie. Le sue condizioni sono giudicate buone.



