Scout in difficoltà sul Pollino, recuperati da Soccorso alpino

Un gruppo scout, composto da venti ragazzi provenienti da Siracusa, é stato soccorso e recuperato nel Parco del Pollino, nel territorio di Morano Calabro, dai volontari del Soccorso alpino dopo che, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, si era trovato in difficoltà perdendo il senso dell'orientamento.

Gli scout, nel momento in cui si sono smarriti, stavano percorrendo un sentiero in un'area particolarmente impervia della Valle dell'Argentino. L'intervento di recupero, con l'attivazione del Soccorso alpino, è scattato dopo che i ragazzi hanno dato l'allarme in piena notte al 112.

Allo scopo d'individuare nel più breve tempo possibile la posizione dei dispersi è stato attivato l'sms locator, il sistema di geolocalizzazione in uso al Soccorso Alpino. Ottenute le coordinate, i volontari della Stazione Pollino sono arrivati sul posto ed hanno raggiunto il gruppo di ragazzi, trovati in buone condizioni nonostante la stanchezza.

Gli scout sono stati successivamente trasferiti nel rifugio ubicato in località Campotenese. Alle operazioni hanno partecipato i carabinieri forestali della stazione di Saracena.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA