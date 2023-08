Perde controllo auto che finisce fuori strada, morto ventenne

Un giovane di 20 anni, Salvatore De Marco, è morto in un incidente stradale accaduto lungo la strada provinciale che collega Bovalino e Platì.

De Marco, di Platì, studente universitario, ha perso, per cause in corso d'accertamento, il controllo dell'automobile di cui era alla guida e sulla quale viaggiava da solò. La vettura é finita fuori strada concludendo la sua corsa contro un muro.

La morte del ventenne è stata istantanea. L'intervento del personale del 118 si è rivelato inutile.

Lungo la stessa strada, poco più di un mese fa, in un altro incidente, era morta una donna di 40 anni ed i due figli di 13 e 10 anni.



