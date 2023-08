Amichevole Frosinone-Cosenza 3-3

E' finita 3-3 l'amichevole del 'Benito Stirpe' tra Frosinone e Cosenza. Ciociari in vantaggio al 2' pt con Harraoui, e raddoppio di Borrelli al 21' pt. Al 24' pt rete dei calabresi con Tutino. Pari del Cosenza al 20' st con Zilli, nove minuti dopo terza rete del Frosinone con Baez, su assist di Marchizza. Al 38' st arriva il 3-3 con Voca, uno dei migliori del Cosenza.

"Oggi mi interessava che nessuno si facesse male, volevamo mettere minuti nelle gambe in vista di Coppa Italia e campionato - il commento del tecnico Eusebio Di Francesco -. A me interessano queste partite, però mi baso sul fatto che so quello che stanno facendo. Aspettiamo che arrivino anche altri giocatori per dare maggiore qualità e alternative in vari ruoli".



