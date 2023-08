"Food For Diplomacy", a Monasterace dal 10 al 13 agosto

Mare, archeologia e diplomazia, l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, l'economia blu, la tutela paesaggistica, il turismo responsabile e ancora la lotta alla fame nel mondo. Sono questi alcuni degli argomenti trattati all'edizione 2023 di Food For Diplomacy, il meeting delle relazioni internazionali in programma dall'10 al 13 agosto a Monasterace, in provincia di Reggio Calabria.

Food For Diplomacy, ideato e promosso dalla Vitale Onlus (www.vitaleonlus.it) in partnership con il Comune di Monasterace, il Museo e parco archeologico dell'Antica Kaulonia, l'associazione La Pigna e con media partnership dell'agenzia ANSA, si sviluppa attraverso dibattiti, conferenze, tavoli di lavoro sia in forma partecipata e in remoto per divulgare l'immagine e le tradizioni della Calabria, accrescere la sua reputazioneinternazionale e contribuire all'economia locale anche come elemento di attrazione turistica.

"La Calabria può costituire - afferma Roberto Vitale, presidente della Vitale Onlus - un punto d'incontro per i Paesi del Mediterraneo che, legati da tradizioni culturali ed enogastronomiche simili, sono facilitati al dialogo e alle relazioni internazionali. Il meeting prevede, altresì, la produzione di un report da offrire alla comunità internazionale quale manifesto di Food For Diplomacy. Tra le priorità c'è anche la volontà di contribuire alla crescita delle relazioni per progettare strategie e, contestualmente, riflettere sui cambiamenti climatici per proteggere e valorizzare sia il patrimonio culturale sia il patrimonio alimentare dei prodotti tipici calabresi. Il meeting si propone anche di valorizzare la filiera corta e di promuovere l'alimentazione biologica concentrando risorse sulla cura dell'ambiente e sulla tutela dei prodotti locali".

All'edizione 2023 di Food For Diplomacy è annunciata la presenza, tra gli altri, di Asmae Dachan, ambasciatrice di Pace dell'Università della Svizzera, Marco Di Liddo, direttore Cesi, Giulia Gennari, dell'Accademia mondiale delle Scienze (Twas), Damir Murcovic, presidente delle Camere di Commercio dell'Europa Centrale e Paola Del Negro, direttrice generale dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale-Ogs.





