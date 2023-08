UniCredit Start Lab, prima classificata start up Katakem

La start up calabrese Katakem si è classificata prima, per la categoria CleanTech & Industrial, nell'edizione 2023 di UniCredit Start Lab.

Attiva nel settore della robotica, la start up catanzarese si è aggiudicata un premio di 10 mila euro e l'accesso a servizi specifici sviluppati per supportarne la crescita grazie allo sviluppo di OnePot, il primo reattore chimico automatizzato in grado di eliminare gran parte delle operazioni manuali oggi necessarie nelle pratiche di laboratorio e nei processi chimici, accelerando di dieci volte queste attività. Attraverso questa soluzione, infatti, i chimici delegano a OnePot tutte le attività manuali, ottenendo risultati riproducibili al 100% e l'autore può condividere il file criptato della sua ricetta con altri chimici che utilizzano OnePot ed essere sicuro che questi ottengano i suoi stessi risultati immediatamente.

Le start up vincitrici, individuate come alcune delle più promettenti e innovative, sono state selezionate da commissioni valutatrici composte da esperti e rappresentanti di aziende leader nei rispettivi settori. Nell'edizione 2023 sono pervenute circa 700 candidature da tutta Italia, sviluppate da team di neoimprenditori operanti nei seguenti settori: digital (40% del totale), impact innovation (18%), innovative made in italy (18%), life science (15%) e clean tech (9%). Alle migliori aziende selezionate in ciascuna delle 5 categorie citate, UniCredit assegna un premio di 10 mila euro.

"Con UniCredit Start Lab in questi anni - afferma Remo Taricani di UniCredit - abbiamo accompagnato centinaia di start up verso percorsi di crescita sostenibile, diventando così partner di riferimento per l'ecosistema dell'innovazione italiano. Promuovere l'innovazione dal basso è parte integrante del nostro impegno a sostenere le Pmi italiane, segmento rilevante dell'economia del Paese che genera più di un terzo dell'occupazione e circa il 40% del valore aggiunto, a crescere e a rafforzarsi".



