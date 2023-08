Metrocity, bacheca in materiale riciclato per book crossing

"Prendi un libro e se vuoi lasciane un altro". Recita così la scritta sopra la bacheca artigianale realizzata all'esterno del Palazzo della Cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Una piccola bacheca artigianale autoprodotta, curata dallo stesso personale in servizio nel Palazzo 'Pasquino Crupi', per promuovere il book crossing ed invitare alla lettura condivisa i cittadini ed i turisti che accedono alla struttura". Lo riferisce un comunicato dell'ente.

"L'iniziativa è stata realizzata a costo zero - è detto nella nota - utilizzando e riciclando del materiale depositato all'interno del Palazzo, che adesso, esattamente come nello spirito della condivisione dei libri usati, torna a nuova vita con il posizionamento della piccola edicola autoprodotta.

"Un segno - afferma il consigliere delegato alla Cultura della Città Metropolitana Filippo Quartuccio - che ci offre la dimensione della passione del personale in servizio, con la sua responsabile Anna Maria Franco, cui va il merito di aver realizzato artigianalmente la bacheca di book crossing.

Sicuramente un esperimento da ripetere, direi intanto nei luoghi istituzionali della Città Metropolitana, ma anche in piazze e spazi pubblici, favorendo anche le iniziative spontanee della cittadinanza".

"Da cittadini, prima ancora che da istituzioni - sostiene Quartuccio - siamo convinti che la lettura e in generale la cultura siano ricchezze in grado di far crescere socialmente e civilmente l'intera comunità. Ed è bello quando un'istituzione, in questo caso la nostra Città Metropolitana, decide di dare l'esempio realizzando in maniera semplice ed autoprodotta un piccolo corner dedicato alla lettura. E' una pratica virtuosa che a mio parere va messa in evidenza, anche per ringraziare chi ci ha pensato, chi ha voluto realizzarla e naturalmente tutti i cittadini che vorranno partecipare prendendo un libro da leggere e lasciandone uno a loro volta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA