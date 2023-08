Libri e natura, torna in Sila l'appuntamento con Hyle Book Fest

Un festival immerso tra i boschi del versante catanzarese del Parco Nazionale della Sila per riflettere sull'essenza delle cose attraverso la letteratura.

Libri e non solo... Torna, per la sua quarta edizione, Hyle Book Festival, la rassegna letteraria con la curatela artistica di Elena Dardano, in programma dal 16 al 18 agosto, e in anteprima l'11 agosto, negli spazi verdi di Villaggio Mancuso e del Centro Visita 'Antonio Garcea' di Taverna. Tema per l'edizione 2023 è "L'armonia nascosta nelle cose", ispirato a un verso della poetessa catanzarese Giusi Verbaro.

"Hyle Book Festival mette al centro l'idea dell'esperienza letteraria - afferma la curatrice artistica Elena Dardano - attraverso una proposta innovativa in grado di abbracciare arti e linguaggi diversi ma che ruotano intorno alla letteratura, promuovendo al contempo la valorizzazione del territorio e accendendo riflessioni sui temi della sostenibilità ambientale".

In cartellone presentazioni, passeggiate letterarie, spettacoli, mostre, una residenza di scrittura naturalistica, incontri e laboratori per ricercare attraverso la letteratura quell'armonia, spesso invisibile, ma costante nella quotidianità e nel mondo circostante. L'evento è realizzato con il sostegno economico della Bcc Calabria Ulteriore, il contributo del Comune di Taverna, il patrocinio del Parco Nazionale della Sila e del Reparto Carabinieri Biodiversità di Catanzaro. Dall'anteprima sotto le stelle l'11 agosto con le "Letture stellate" e un omaggio a Italo Calvino in occasione del centenario dalla nascita, all'inaugurazione del 16 agosto, con "Poetry in the Street", spettacolo letterario sui trampoli di Rossella Consoli.

Le tre giornate del festival vedranno poi vari eventi, suddivisi in sei sezioni: "Esperienze letterarie"; "Un salotto, un libro, un amaro"; "Hyle Heart"; "Hyle Garden"; "Di passo in passo". Parallelamente si svolgerà anche D'Armonie, prima residenza di scrittura naturalistica in Calabria, promossa in collaborazione con Mabo Museo d'Arte del Bosco della Sila. Un laboratorio di scrittura sui temi della natura, del viaggio e del paesaggio a cura di tre diversi docenti: Elena Giorgiana Mirabelli, Eliana Iorfida e Luigi Tassoni.



