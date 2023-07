Occhiuto, 'o passa riforma Consorzi bonifica o mi dimetto'

"O passa la riforma dei Consorzi di bonifica, all'ordine del giorno del Consiglio regionale di giovedì 3 agosto, oppure mi dimetto". Così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto in un dialogo, su Instagram, con un lavoratore forestale alle dipendenze di uno dei consorzi calabresi che si era rivolto a lui perché senza stipendio da mesi e alle prese con la spesa da fare per dare da mangiare ai propri figli e con il pagamento delle bollette.

"Il sistema dei Consorzi - afferma Occhiuto - è al collasso.

Negli anni ci sono state in molti Consorzi gestioni clientelari e inefficienti. Oggi la Regione non potrebbe più neanche trasferire risorse per far pagare gli stipendi perché sarebbero pignorate. Per risolvere radicalmente questo problema (e per evitare licenziamenti o fallimenti) chiederò - aggiunge Occhiuto nel post - al consiglio regionale di approvare giovedì la riforma dei Consorzi. O passa oppure mi dimetterò, perché credo sia giusto continuare a fare il presidente se mi danno la possibilità di affrontare e di tentare di risolvere i problemi che si sono accumulati in anni di mala gestione".

Giovedì in Consiglio regionale sul punto relativo alla riforma dei Consorzi di bonifica, che vede qualche posizione differenziata all'interno della maggioranza, verrà posta la 'questione di fiducia'.



