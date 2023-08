Consiglio regionale torna a riunirsi il 3 agosto

Il Consiglio regionale tornerà a riunirsi giovedì prossimo, 3 agosto, alle ore 16.

Quattro i punti all'ordine del giorno: Proposta di Legge n.215/12^ di iniziativa della Giunta regionale recante: " Disciplina in materia di ordinamento dei consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale " - Relatore: Katia Gentile; Proposta di Legge n.168/12^ di iniziativa del consigliere Giuseppe Neri recante: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria). " - relatore: Giuseppe Neri; Proposta di Provvedimento amministrativo n.126/12^, d'iniziativa dell'Ufficio di presidenza, recante "Approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2022, della relazione sulla gestione 2022 e del Piano degli indicatori di bilancio e dei risultati attesi " - Relatore: Salvatore Cirillo; proposta di provvedimento amministrativo n.127/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: "Approvazione Indirizzi regionali per la programmazione e la definizione del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa - Linee Guida per il triennio 2024/2025 - 2026/2027" - Relatore: P.asqualina Straface.



