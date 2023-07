Conclusa la 'due giorni' delle Frecce tricolori in Calabria

Da Reggio, dove si sono esibite per circa trenta minuti davanti a 60 mila persone, ai cieli di Catanzaro solcati dalle strisce tricolori: si è concluso il tour dei piloti della Pattuglia Acrobatica nell'anno del centenario della fondazione dell'Aeronautica militare.

Al comando del tenente colonnello Stefano Vit, le Frecce Tricolori hanno regalato anche alla Calabria le loro evoluzioni prima nel grande palcoscenico dello spazio aereo dello Stretto, di fronte il lungomare Falcomatà, poi annunciate dal loro rombo inconfondibile sulla direttrice mare-monti da Catanzaro Lido al centro storico del capoluogo di regione. Gli aerei con la livrea tricolore hanno una disegnato una larga scia colorando il cielo.

A Reggio l'esibizione delle Frecce Tricolori ha chiuso la tre giorni di manifestazioni inserite nell'AriaFest dello Stretto, promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, con il contributo di altri enti. Dopodiché la Pattuglia Acrobatica Nazionale nella sua risalita ha chiuso in bellezza la sua missione in Calabria con alcuni sorvoli su Catanzaro, anticipati da evoluzioni davanti al lungomare della città.





