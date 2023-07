Domani a Reggio l'esibizione delle "Frecce tricolori"

É in programma domani a Reggio Calabria, alle 18, l'esibizione delle Frecce tricolori, la pattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica militare.

L'esibizione, che si svolgerà davanti il lungomare, é inserita nel programma dell'"AriaFest dello Stretto", la manifestazione promossa dalla Città metropolitana.

Una delegazione della pattuglia, capeggiata dal comandante, tenente colonnello Stefano Vit, è stata ricevuta dal sindaco facente funzioni della Città metropolitana, Carmelo Versace, nel salone di rappresentanza di palazzo Alvaro.

Versace, presente anche il sindaco facente funzioni del Comune, Paolo Brunetti, ha rivolto un "caloroso benvenuto" alla delegazione dei piloti delle Frecce tricolori.

"Fare parte della Pattuglia Acrobatica - ha detto il comandante Vit - é per noi piloti una grande responsabilità. È il simbolo di un'Italia che si impegna e riesce facendo squadra. Volare poi sullo Stretto di Messina rappresenta qualcosa di particolare. Si tratta di una cornice orografica, infatti, unica al mondo. Dal punto di vista tecnico non è semplice, per la variabilità dei venti e le caratteristiche del territorio. Chiediamo a tutti i reggini ed a tutti i calabresi di non mancare. Lo spettacolo, oltre ad essere particolarmente scenografico, rappresenta i valori dell'essere 'squadra', ma anche quello dell'amore della patria. È un momento in cui esprimiamo tutti insieme la nostra italianità. Nella tarda mattinata di lunedì faremo anche un sorvolo su Catanzaro.".

"Quest'anno, in occasione del centesimo anniversario della fondazione dell'Aeronautica militare italiana - ha concluso il tenente colonnello Vit - ci siamo posti l'obiettivo di toccare tutte le regioni".



