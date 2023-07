Linea Fs chiusa nel crotonese per un incendio

La linea ferroviaria Ionica, nel tratto di Crotone, è stata chiusa a causa di un incendio che si è propagato ad una baraccopoli in cui vivono senzatetto sotto al cavalcavia stradale di accesso alla città. Non sono segnalati feriti.

Il denso fumo nero che si sprigiona dal materiale usato per la realizzazione delle baracche, infatti, limita a zero la visibilità sulla linea ferroviaria. Per lo stesso motivo è stata chiusa temporaneamente anche la principale strada di accesso alla città che passa proprio sopra la baraccopoli.

Le fiamme, tramite le sterpaglie, si sono propagate anche alla vicina ex area industriale interessando alcuni capannoni in disuso.

Anche a Crotone, così come in altre province calabresi, sono numerosi gli incendi di vegetazione divampati, alcuni dei quali a ridosso della città.



