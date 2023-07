"Turisti per caso" promuove Tropea, "incomparabile bellezza"

Turismo esperenziale e viaggi fai da te alla scoperta di suggestioni, percorsi inesplorati ed emozioni autentiche. "Turisti per caso", format televisivo ideato dal duo Patrizio Roversi e Syusy Blady, promuove Tropea indicandolo tra i cinque borghi della Calabria dove scoprire una terra di antiche tradizioni e ottimi sapori.

"La Calabria - affermano Roversi e Syusy Blady - è una regione di incomparabile bellezza, che custodisce gelosamente i segreti delle sue antiche tradizioni e la ricchezza dei suoi sapori autentici. In questa terra generosa, dove la natura trionfa in tutta la sua maestosità, si annidano borghi incantevoli, carichi di storia e fascino".

Insieme a Tropea il diario di viaggio di "Turisti per caso" tocca anche Altomonte, Bova, Fiumefreddo Bruzio e Stilo.



