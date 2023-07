Dopo lite investe e uccide un giovane, ricercato 42enne

Un pregiudicato di 42 anni, dopo una lite per futili motivi con due giovani, li ha investiti volontariamente con la propria automobile, provocando la morte di uno dei due, un giovane di 27 anni di nazionalità marocchina, Moussine El Rhannaoui. L'investitore si è poi allontanato e viene adesso ricercato.

É accaduto la scorsa notte nella frazione Pellaro di Reggio Calabria, lungo la statale 106 ionica, nell'area di una stazione di servizio.

L'altra persona che si trovava insieme allo straniero deceduto è stato ricoverato in ospedale, ma non è grave. Sull'episodio indaga la Squadra mobile di Reggio Calabria.

Moussine El Rhannaoui é deceduto poco dopo il ricovero nell'ospedale di Reggio Calabria. Il giovane, a causa dell'impatto con l'automobile guidata dal 42enne che lo ha investito. aveva riportato lesioni interne molto gravi. La persona che è rimasta ferita è di nazionalità italiana. Il personale della Squadra mobile di Reggio Calabria, diretta da Alfonso Iadevaia, ha effettuato, insieme alla Polizia scientifica, i rilievi sul luogo in cui il giovane straniero e la persona che era insieme a lui sono stati investiti e sta adesso ricostruendo la dinamica dei fatti anche attraverso le immagini riprese dalle telecamere installate nell'area della stazione di servizio. La lite che é degenerata nell'omicidio del 27enne, secondo quanto é emerso dalle indagini, sarebbe stata provocata anche dallo stato di ebbrezza alcolica delle persone coinvolte. Secondo quanto si é appreso, inoltre, l'omicida sarebbe noto agli investigatori per le sue frequentazioni con persone legate alla criminalità organizzata.



