Reggina conferma Inzaghi in attesa decisione sulla Serie B

La Reggina Calcio conferma l'accordo con Simone Inzaghi per la guida della squadra amaranto. Nonostante le preoccupazioni scaturite dalle decisioni della Covisoc e del Consiglio federale della Figc, che ha escluso la Reggina dal prossimo campionato di Serie B, ed in attesa del responso, atteso per oggi pomeriggio, al ricorso al Collegio di garanzia del Coni, in un comunicato la società comunica di avere confermato l'accordo siglato lo scorso anno con Filippo Inzaghi ed il suo staff.

"La società - è scritto nella nota - punterà sui giovani talenti per consolidare il lavoro di affermazione sportiva e risanamento iniziato lo scorso anno. Inzaghi e la squadra, dopo le visite mediche di domani, riprenderanno gli allenamenti il prossimo 20 luglio".

Simone Inzaghi, dallo scorso anno sotto contratto con la Reggina, ha un accordo triennale che scadrà il 30 giugno 2025.





