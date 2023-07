Partita sezione estiva del festival "Fatti di musica"

E' partita da Piazza del Santuario di Marano Marchesato la serie di appuntamenti della sezione estiva di "Fatti di Musica", la 37/ma edizione del festival-premio del live d'autore, ideato e diretto da Ruggero Pegna, che si svolge ogni anno nelle località turistiche più note della Calabria.

Oltre tremila persone hanno decretato il successo dello spettacolo "Canzoni per sempre", omaggio alla storia della canzone italiana con alcuni dei protagonisti delle opere moderne più note come Giò Di Tonno, Graziano Galatone, Claudia D'Ottavi e Ilaria Mongiovì, interpreti, rispettivamente, dei personaggi Quasimodo, Febo, Fiordaliso ed Esmeralda di "Notre Dame De Paris", accompagnati da un'orchestra composta da 6 musicisti, tra cui due violiniste.

In oltre due ore di concerto sono stati eseguiti alcuni dei più celebri successi della musica italiana, dalle principali hit di Massimo Ranieri a quelle di Lucio Battisti, Franco Califano, Lucio Dalla e Renato Zero. Un momento speciale è stato quello dedicato ai popolarissimi brani di "Notre Dame De Paris" scritti da Riccardo Cocciante.

Soddisfatti, al termine dello spettacolo, il sindaco, Eduardo Vivacqua, ed i componenti dell'intera Amministrazione comunale di Marano Marchesato.

Dopo l'apertura, "Fatti di Musica" presenterà una serie di importanti spettacoli, a cominciare da quello del rapper partenopeo Geolier, in programma l'8 agosto al "Teatro dei Ruderi" dell'area archeologica di Cirella. Il 10 agosto si traslocherà nell' anfiteatro romano di Acri per il live di Luigi Strangis, il lametino vincitore della scorsa edizione di "Amici". Il 16 ancora al Teatro dei Ruderi di Cirella con il live di Carl Brave, che presenta il nuovo album "Migrazioni". Il 17 agosto ancora ad Acri il concerto di Barreca. Ritorno a Cirella il 18 agosto con lo spettacolo "Corde 2023" di Mannarino e il 19 agosto con Aiello, il cantautore cosentino ai vertici delle classifiche con "Mi piace molto" e l'album "Romantico". Il 27 agosto nello scenario dell'anfiteatro romano di Acri, "Fatti di Musica" presenterà il concerto di Salmo, amato particolarmente dal pubblico giovanile.



