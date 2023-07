Sindaco Catanzaro a Rai, L'anno che verrà si tenga nel capoluogo

"L'Anno che verrà come un mega show da centomila persone nell'area della Cittadella regionale, simbolo del capoluogo e dell'unità dei calabresi". E' la proposta lanciata dal sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ai vertici della Rai, impegnati nella scelta della sede della popolare trasmissione televisiva in diretta di fine anno.

In una lettera inviata all'amministratore delegato dell'azienda Roberto Sergio e al direttore di Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea, il primo cittadino di Catanzaro sostiene, innanzitutto, che "localizzare questo show di grande impatto popolare a Catanzaro, capoluogo della Calabria, ci sembra il modo più opportuno per affermare questa immagine nuova che si vuole dare della nostra regione. Anche in passato la Rai ha scelto i capoluoghi di regione, Potenza per la Basilicata, Perugia per l'Umbria, per l'organizzazione e la trasmissione de L'Anno che verrà. Dopo avere premesso che "l'accordo tra Regione Calabria e Rai per ospitare, per due anni consecutivi, il grande show televisivo è un fatto di assoluto valore che permetterà di fare arrivare nelle case degli italiani l'immagine più bella e positiva della nostra terra", Fiorita ha scritto "che questa occasione debba essere utilizzata soprattutto per mandare un segnale unificante e forte dalla Calabria, attraverso scelte che ne esaltino non solo le bellezze paesaggistiche, storiche, monumentali, ma anche uno spirito unitario che superi il tradizionale campanilismo tra i territori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA