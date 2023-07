In fiamme una discarica nel cosentino, nessuna pista esclusa

(ANSA) - TARSIA, 05 LUG - Un incendio, sulla natura del quale non si esclude alcuna ipotesi, è scoppiato all'alba in una struttura dell'azienda Servizi Ecologici di contrada Canicella, nel territorio del comune di Tarsia, in provincia di Cosenza.

Scattato l'allarme sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza e dei distaccamenti di Castrovillari e Rende. All'opera per circoscrivere e domare il rogo ci sono oltre venti unità con cinque mezzi e due autobotti per rifornimento idrico. Sulle cause dell'incendio che ha prodotto fiamme altissime e un'alta colonna di fumo nero e denso indagano i carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano che, al momento, non escludono alcuna pista.

Ieri i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari sono stati impegnati per diverse ore per domare un altro rogo scoppiato nei pressi della discarica di Cassano allo Ionio.

