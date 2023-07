Precipita con quad in un burrone, recuperato

(ANSA) - LONGOBUCCO, 02 LUG - I vigili del fuoco dei distaccamenti di Rossano e San Giovanni in Fiore, coadiuvati dai tecnici della Stazione Sila Camigliatello del Soccorso alpino e speleologico della Calabria, allertati dalla Centrale operativa del 118 di Cosenza, sono intervenuti in località "Santa Brigida" di Longobucco per prestare soccorso ad un uomo di 60 anni precipitato n un burrone mentre era alla guida di un quad.

Il personale giunto sul posto ha individuato e raggiunto la persona finita nel burrone, che é stata immobilizzata ed ha ricevuto le prime cure.

Per il recupero del sessantenne si è reso necessario l'intervento di un elicottero, giunto sul posto dopo che é stato allertato il Reparto volo dei vigili del fuoco di Catania.

La persona é stata recuperata dal personale dei vigili del fuoco con una barella munita di verricello e trasferita dal personale del 118 in ospedale, dove è stata ricoverata a causa dei numerosi traumi che ha riportato. (ANSA).