Incidenti stradali: perde controllo moto, morto 36enne

(ANSA) - STRONGOLI, 02 LUG - Un 36enne, Michele Puzzo, residente a Belvedere Spinello, è morto in un incidente stradale occorsogli mentre era alla guida della propria moto di grossa cilindrata.

Puzzo, mentre percorreva una strada in salita nel territorio di Strongoli, ha perso, per motivi che i carabinieri della Compagnia di Cirò Marina stanno tentando di accertare, il controllo della moto, finendo contro un muretto. A chiamare i soccorsi è stata la fidanzata del trentaseienne che stava percorrendo la stessa strada alla guida della sua auto e che ha assistito all'incidente. Puzzo è deceduto poco prima dell'arrivo dell'elisoccorso.

La vittima lavorava come personal trainer in una palestra di Crotone. (ANSA).