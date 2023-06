Migranti: ancora uno sbarco a Roccella Ionica, arrivati in 23

(ANSA) - ROCCELLA IONICA, 30 GIU - Ancora uno sbarco di migranti, l'ennesimo, a Roccella Ionica. Dopo i 115 di ieri, giunti in due tappe, stasera ne sono arrivati altri 23, approdati con un'unità della Guardia costiera che li aveva soccorsi mentre viaggiavano al largo a bordo di un'imbarcazione in vetroresina.

I migranti, dopo lo sbarco, sono stati temporaneamente ospitati, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, nella tensostruttura realizzata nell'area portuale in attesa di essere trasferiti in un centro d'accoglienza.

Con quello di stasera salgono a 25 gli sbarchi di migranti registratisi a Roccella nel corso di quest'anno, 11 dei quali nel solo mese di giugno. (ANSA).