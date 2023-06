'Ndrangheta:indagato ex presidente Regione Calabria Oliverio

(ANSA) - CATANZARO, 27 GIU - L'ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, di 70 anni, eletto col Pd, é indagato nell'inchiesta della Dda di Catanzaro che ha portato stamattina all'arresto di 43 persone. L'ipotesi di reato a carico di Oliverio, che è stato in carica dal 2014 al 2020, é quella di associazione per delinquere aggravata dalle modalità mafiose.

Tra gli indagati ci sono inoltre gli ex assessori regionali Nicola Adamo, di 66 anni, ed Antonietta Rizzo, di 59, e l'ex consigliere regionale Seby Romeo, di 48, tutti del Partito democratico. (ANSA).