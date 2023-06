Litiga con la compagna e minaccia di darle fuoco, arrestato

(ANSA) - MENDICINO, 08 GIU - Al culmine di una lite ha minacciato di accoltellare e poi dare fuoco alla compagna. Un uomo di 42 anni, con precedenti e già ai domiciliari per altra causa, è stato arrestato dai carabinieri a Mendicino con l''accusa di evasione, atti persecutori, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Il litigio è avvenuto in un luogo pubblico e alcuni passanti hanno allertato le forze dell'ordine, tempestivamente intervenute sul posto ed hanno bloccato l'uomo, prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente con più gravi conseguenze. A seguito di perquisizione personale, la persona arrestata è stata trovata in possesso di un coltello, con manico in legno e lama acuminata di circa 5 centimetri, di una bottiglia in plastica piena di benzina e di un accendino.

A seguito dell'intervento l'uomo ha opposto violenza e resistenza, con calci e spintoni, contro uno dei militari. Al termine del giudizio per direttissima è stato condotto in carcere. (ANSA).