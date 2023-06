Viaggiava in auto con un chilo di cocaina, arrestato

(ANSA) - VILLA SAN GIOVANNI, 07 GIU - Viaggiava in auto, diretto in Sicilia, con un panetto di cocaina del peso complessivo di oltre un chilogrammo. Un corriere della droga trentunenne, della provincia di Reggio Calabria, è stato arrestato dai finanzieri della Compagnia di Villa San Giovanni con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti.

I militari, nell'ambito di un ordinario controllo effettuato nell'area degli imbarcaderi, con l'ausilio di un'unità cinofila, hanno ispezionato l'autovettura condotta dal trentunenne scoprendo la droga nascosta in un vano ricavato all'interno di uno dei sedili.

L'auto e la sostanza stupefacente sono state sequestrate e l'uomo è stato portato nel carcere reggino di Arghillà. Secondo una stima dei finanzieri lo stupefacente, qualora fosse stato venduto al dettaglio, avrebbe potuto fruttare una somma pari a circa 50 mila euro. (ANSA).