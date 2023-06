Randagi in ospedale a Lamezia Terme, infuria la polemica

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 06 GIU - Due cani randagi che, indisturbati, vagano per l'ospedale di Lamezia Terme. E' quanto documentano le immagini di un video che sta facendo il giro di social e chat e che, in queste ore, sono al centro di un'accesa polemica scoppiata nella città calabrese. Non manca anche qualche punta di ironia da parte di alcuni: "staranno andando - è uno dei commenti che si possono leggere- a trovare il loro padrone".

Nel video, diffuso sul suo profilo tik tok dal consigliere comunale Domenico Gianturco, si vede un quadrupede di grossa taglia salire le scale della struttura ospedaliera. L'animale, dopo essere giunto al piano, si guarda attorno mentre un altro cane giunge in sua compagnia. Quindi, assieme, si avviano lungo un corridoio che porta ai reparti. Successivamente, secondo quanto si è potuto apprendere, i due cani sono stati allontanati dal nosocomio. (ANSA).