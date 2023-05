Incendiata gru in cantiere nuova Statale 106 nel Cosentino

(ANSA) - CASSANO ALLO IONIO, 25 MAG - Nuovo atto intimidatorio in un cantiere per i lavori del terzo macrolotto della Statale 106 Ionica nel tratto Sibari - Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza.

Nella notte persone non identificate hanno dato fuoco a un mezzo meccanico, una gru cincolata, parcheggiato in un cantiere in contrada Fornara del comune di Cassano allo Ionio dove è in corso di realizzazione uno dei viadotti che comporranno il nuovo tracciato stradale della strada statale.

L'allarme è scattato intorno alle 23. Da quanto si è appreso la gru cingolata data alle fiamme sarebbe un mezzo a noleggio in dotazione alla ditta che sta realizzando i lavori.

Sull'ennesimo atto intimidatorio consumatosi su uno dei cantieri del terzo macrolotto dell'arteria in costruzione indagano i carabinieri della compagnia di Cassano allo Ionio. (ANSA).