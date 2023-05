Salone del libro, il "mondo plurale" di Rubbettino

(ANSA) - CATANZARO, 19 MAG - Rubbettino partecipa al XXXV Salone internazionale del libro di Torino con uno "stand manifesto". "Il visual, elaborato dal team creativo della casa editrice - è detto in una nota stampa - vuole simboleggiare la frammentazione del mondo che stiamo vivendo, in cui l'ottimismo della globalizzazione ha lasciato il posto alla volontà di potenza di identità distinte che confliggono tra loro, e purtroppo non solo sul piano culturale. Uno stand che vuole però anche ribadire che la cultura non può mai essere declinata al singolare ma nasce dalla sintesi di visioni policentriche e poliedriche del mondo e della realtà".

Una presenza, quella di Rubbettino all'esposizione torinese, che si prefigge di non passare inosservata: 60 metri quadrati di stand, più di 3.500 volumi in esposizione e uno spazio proprio per eventi e presentazioni. Saranno 26 gli appuntamenti in programma. Spicca la presentazione, sabato alle 13, del libro del "memoir" della Ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, "Una famiglia radicale", che ricostruisce, insieme a un pezzo di storia familiare, anche un tratto di storia politica del nostro Paese. Il padre, Franco Roccella, è stato tra i fondatori del Partito Radicale.

Un'attenzione particolare viene riservata poi al mondo dei giovani e dello sport con la presentazione, giovedì alle 18, del libro di Claudio Donatelli, preparatore atletico della Nazionale di Calcio, e Annalisa Nicastro, "L'invincibile estate". Tra i partecipanti all'incontro, organizzato in memoria di Gianluca Vialli, l'ex giocatore e oggi commentatore e dirigente sportivo Massimo Mauro che, proprio insieme a Vialli, ha fondato una onlus impegnata nella lotta contro la sclerosi laterale amiotrofica e Patrizia Panico, ex giocatrice della Fiorentina ed oggi allenatrice della stessa squadra.

L'Albania è l'ospite d'onore di questa edizione del Salone. E proprio alla produzione letteraria del Paese delle Aquile Rubbettino ha dedicato negli ultimi anni uno spazio considerevole all'interno del proprio catalogo.

Tra le novità che saranno presentate in anteprima al Salone c'é il libro di Giuseppe Aloe "Le cose di prima", un romanzo di formazione che indaga la difficile età dell'adolescenza, e la nuova edizione del romanzo del compianto Giuseppe Occhiato, "L'ultima erranza". Numerose saranno le presentazioni di libri di saggistica, specie di argomento politico ed economico. Tra questi "Family Business: costruire un futuro sostenibile", un volume sulle imprese familiari cui prenderà parte, tra gli altri, Giuseppe Lavazza, che racconterà le vicende della sua storica azienda familiare, leader internazionale nella produzione di caffè. Con lui, per raccontare le loro storie familiari, ci saranno Alfredo De Massis, Giovanna Gregori, Maurizio Sella e Salvatore Tomaselli.