Fiera del Libro Gutenberg, dal 22 al 27 maggio la XX edizione

(ANSA) - CATANZARO, 18 MAG - E' stato presentato il cartellone della ventesima edizione della Fiera del Libro "Gutenberg" in calendario dal 22 al 27 maggio prossimi sul tema "Vite sospese", con il coinvolgimento di 45 istituti scolastici di ogni ordine e grado sul territorio regionale e 50 autori per un totale di oltre 260 dibattiti.

Ad illustrare i dettagli sono stati Rosetta Falbo, dirigente scolastica del Liceo Classico Galluppi di Catanzaro, scuola capofila del progetto, e l'ideatore dell'evento, Armando Vitale.

"Il Gutenberg arriva a tagliare quest'anno un importante traguardo - ha detto Falbo - raggiunto non senza difficoltà e sacrifici dal punto di vista organizzativo e finanziario. E' stato fondamentale il contributo dell'amministrazione comunale, della Camera di Commercio e degli sponsor che hanno condiviso i nostri sforzi".

Armando Vitale ha evidenziato "l'apporto del Comune di Catanzaro che ha sostenuto l'idea relativa al ruolo forte che il Gutenberg riveste per la crescita della città. Stupisce negativamente, invece, il fatto che la Regione si sia dimenticata di questo progetto". L'assessore alla Cultura del Comune di Catanzaro, Donatella Monteverdi, ha sottolineato "la volontà dell'amministrazione di stare al fianco di Gutenberg", mentre Il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo, Pietro Falbo, ha messo in risalto "il rapporto e l'equazione che hanno ad oggetto l'economia e la cultura come motore di sviluppo per il territorio". Pesenti anche il delegato della Provincia, Paolo Mattia e il presidente della Commissione cultura del Comune di Catanzaro, Nunzio Belcaro.

Tra gli appuntamenti più attesi, ci sono quelli con il procuratore Nicola Gratteri e il saggista Antonio Nicaso che presenteranno il nuovo libro "Fuori dai confini. La 'ndrangheta nel mondo" in collaborazione con l'Associazione "Ragazzi di via d'Amelio" e Fondazione Trame; Piera Levi Montalcini che parlerà ai ragazzi di Stem e discipline scientifico-tecnologiche; Rudy Guede che, con il giornalista Pierluigi Vito, ha raccontato in un libro la propria storia legata al delitto Meredith; l'imprenditore Simone Terreni che ha portato La Divina Commedia su Tik Tok con numeri da capogiro. (ANSA).