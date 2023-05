Costone roccioso frana su strada, nessun ferito

(ANSA) - PRAIA A MARE, 16 MAG - Materiale roccioso, terreno e vegetazione si sono staccati oggi pomeriggio da un costone roccioso e sono finiti su via Filippo Turati a Praia Mare.

Fortunatamente al momento del crollo non transitavano veicoli lungo la strada che collega località Mantinera al centro della cittadina dell'Alto Tirreno cosentino.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia locale che hanno provveduto a chiudere la strada al traffico. Su quanto accaduto potrebbe aver aver pesato il maltempo che sin dal mattino si è abbattuto sul territorio.

La frana si è staccata dallo sperone di roccia sul quale sorge il Forte del Fumarulo, identificato più comunemente come "Fortino" o "Il Ginnasio", costruito nel XVI secolo come forte difensivo e oggi adibito a residence. Qui, in passato, si sono registrati altri eventi franosi seppur di entità nettamente inferiore alla frana di oggi. (ANSA).