Locri torna al centro del dialogo tra Italia e Grecia

(ANSAmed) - ROMA, 02 MAG - La Locride e la Grecia si incontrano per "Levantina", evento promosso dal GAL Terre Locridee, nell'ambito dell'attività di animazione del territorio del Piano di Azione Locale "Gelsomini" e in continuità con "Locride2025 Capitale della cultura". Una due giorni ideata da Myth Euromed, con il patrocinio dell'Ambasciata di Grecia e del Museo e Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri.

Levantina vuole aprire mondi e dialoghi nuovi, attraverso luoghi ed esperienze di respiro internazionale. Sabato 6 maggio, alle ore 17.00, nelle sale del Museo archeologico nazionale di Locri Epizefiri, si svolgerà il talk "Grecia e Magna Grecia: mito e futuro" con la partecipazione dell'Ambasciatrice di Grecia in Italia, S.E. Eleni Souranì, rappresentanti istituzionali e giornalisti coinvolti in un tour culturale nella Locride. Narrazione dei luoghi, promozione del territorio, cooperazione internazionale i tre macro-temi temi al centro del talk. Dopo la greca Corfù, Treviso e Otranto, è quindi ora la Locride protagonista. Con l'Ambasciatrice Souranì, interverranno Elena Trunfio, direttrice del Museo e Parco Nazionale di Locri Epizefiri, il presidente della Regione Roberto Occhiuto, gli assessori regionali Giovanni Calabrese e Gianluca Gallo, il sindaco di Locri Giuseppe Fontana, il presidente e il direttore del GAL Terre Locridee Francesco Macrì e Guido Mignolli.

Interverranno, inoltre, i componenti del progetto Alberto Cotrona, coordinatore Myth; Patrizio Nissirio, giornalista e scrittore, responsabile di ANSAmed, servizio dell'ANSA sul Mediterraneo, e Giovanni Vale, giornalista (Libération, Il Corriere della Sera, OBC) e ideatore del progetto editoriale Extinguished Countries, ai quali si uniscono Donata Marrazzo, giornalista (Sole 24 Ore, Meridiani) e podcaster esperta di narrazione dei territori, e Samantha De Martin, giornalista di cultura e viaggi (I Viaggi di Argo, ilMillimetro).

Levantina esprime la volontà concreta di stimolare nuove narrazioni e favorire azioni reali di cooperazione, anche alla luce dei nuovi bandi europei transfrontalieri di area euro-mediterranea che uniscono la Magna Grecia, e specialmente la Calabria, all'antica madrepatria. (ANSAmed).