Premio La Cava, vince Ferrovie del Messico di Griffi

(ANSA) - BOVALINO, 26 APR - 'Ferrovie del Messico' di Gian Marco Griffi, edito da Laurana, è l'opera vincitrice della VI edizione del Premio letterario Mario La Cava, promosso e organizzato dal Comune di Bovalino, città natale dello scrittore, in collaborazione con il Caffè Letterario La Cava.

Il romanzo di Griffi è risultato più votato della terna finalista composta anche da "Quel maledetto Vronskij" di Claudio Piersanti (Rizzoli) e "Diavoli di sabbia" di Elvira Seminara (Einaudi). La giuria che ha assegnato il riconoscimento era formata da Renato Parascandolo, giornalista e già presidente di Rai Trade; Paola Radici Colace, già docente all'Università di Messina e autrice di numerosi saggi in ambito classico, Pierluigi Vaccaneo, direttore della Fondazione "Cesare Pavese", co-fondatore dell'associazione culturale Twitteratura, Pasquale Blefari, assessore alla cultura del Comune di Bovalino e Domenico Calabria, presidente del Caffè letterario Mario La Cava.

'Ferrovie del Messico' si è aggiudicato anche il Premio dei lettori del Caffè letterario. Il premio speciale "La melagrana", è andato a Massimo Onofri, professore ordinario di Letteratura contemporanea all'Università di Sassari, autore di numerose opere di saggistica, tra cui "Storia di Sciascia", "La ragione in contumacia. La critica militante ai tempi del fondamentalismo", "Fughe e rincorse. Ancora sul Novecento", "Isolitudini. Atlante letterario delle isole e dei mari" (in traduzione per la Spagna e per il Sud America) e di altri volumi pubblicati in Brasile, Polonia, Svezia e Stati Uniti.

Il Premio La Cava, nato nel 2017, ha visto vincere nelle edizioni precedenti Maria Pia Ammirati, Nadia Terranova, Donatella di Pietrantonio e Alessandro Zaccuri. Nella prima edizione del Premio il riconoscimento è andato a Claudio Magris.

Vincitori delle passate edizioni del Premio speciale "La melagrana" sono stati Raffaele La Capria, Walter Pedullà, Piero Bevilacqua, Raffaele Nigro, Luigi Maria Lombardi Satriani.

(ANSA).