Maschere sfilano a Catanzaro Lido, è la 'Primavera'

(ANSA) - CATANZARO, 22 APR - Una lunga sfilata di maschere colorate ha animato oggi le vie del quartiere Lido di Catanzaro.

La sfilata di "Primavera in maschera" è partita dal parco Gaslini dove Enzo Colacino, l'organizzatore della manifestazione, nei panni del tradizionale costume catanzarese Giangurgolo, ha presentato le 50 maschere che hanno aderito all'iniziativa e che sia oggi che domani allieteranno i catanzaresi con la loro presenza.

Musica e canti nelle vie principali della Marina e sul lungomare, dove in molti sono giunti per assistere alla sfilata che si concluderà con l'assaggio del morzello, piatto tipico della città dei Tre Colli.

Domani, invece, la sfilata inizierà alle 9.30 e da piazza Roma percorrendo tutto corso Mazzini arriverà fino al complesso monumentale San Giovanni per chiudersi al parco della Biodiversità dove le maschere resteranno a disposizione dei curiosi. (ANSA).